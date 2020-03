Stiri pe aceeasi tema

- Aproape toate companiile care activeaza in industria din Romania (98%) au implementat, in aceasta perioada, ca principala masura de combatere a epidemiei COVID-19, modul de lucru de acasa, arata rezultatele unui sondaj realizat de Asociatia Business Service Leaders in Romania (ABSL), publicate miercuri.…

- UGIR (Uniunea Generala a Industriașilor din Romania – confederatie patronala reprezentativa la nivel national) este pe deplin constienta de perioada extrem de dificila pe care economia tarii noastre va fi nevoita sa o traverseze in perioada urmatoare. Apreciem deschiderea pe care o aratati propunerilor…

- Principalele banci elvetiene iau in considerare un program de imprumut de 20 miliarde de franci elvetieni (21 miliarde de dolari), pentru a ajuta miile afaceri afectate de epidemia de coronavirus (Covid-19), a anuntat sambata publicatia Handelszeitung,...

- Supermarketurile si hypermarketurile din Romania iau masuri exceptionale din cauza coronavirusului, acestea fiind stabilite in scopul prevenirii raspandirii coronavirusului. Conducerea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a organizat o intalnire cu reprezentantii si membrii Asociatiei…

- Consilier onorific al premierului interimar Ludovic Orban, Remus Borza afirma ca economia romaneasca este puternic afectata de COVID-19, in special in domeniul transporturilor și cel ospitalier, și ca trebuie luate urmatoare masuri:Ajutoare de 100-200 milioane de euro pentru transportatorii aerieni…

- Covid-19 nu e un indice bursier, dar evolutia lui in timp real pare sa influenteze deciziile investitorilor din ultimele zile mai mult decat cotatiile actiunilor de pe Wall Street. Iar comportamentul acestora a fost unul previzibil: au renuntat rapid la stocurile de actiuni si s-au reorientat…

- After-school-urile private vor funcționa in perioada 11-22 martie, in care Guvernul a decis inchiderea instituțiilor de invațamant preuniversitar. Sunt de altfel singurele instituții de invațamant, in afara universitaților, care mai pot funcționa dupa decizia luata luni seara de Executiv, pentru a stopa…

- Guvernul Elvetiei lucreaza la sprijinirea directa a companiilor afectate de scaderea cererii, in urma epidemiei de coronavirus (Covid-19), dar nu va adopta un program amplu de stimulare, a afirmat Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, directorul Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice (SECO),…