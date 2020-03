Grecia interzice concedierile în perioada coronavirusului. Ce sumă oferă pe lună angajaţilor care nu pot merge la lucru Intre masurile adoptate de Executiv se numara si interzicerea disponibilizarilor in companiile afectate, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres. Astfel, printre principalele masuri se afla plata a 800 de euro, in luna aprilie, pentru aproape jumatate de milion de angajati care nu pot merge la munca deoarece angajatorii lor au fost obligati sa traga provizoriu obloanele "din ordin de stat". Italia a depasit China in privinta numarului mortilor de coronavirus. 427 morti intr-o singura zi, numarul total a ajuns la 3.405 Guvernul interzice, in plus, magazinelor si unitatilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

