- Grecia a impus vineri masuri dure in vederea unei opriri a raspandirii noului coronavirus, in urma unei cresteri a infectiilor in randul turistilor care intra in tara prin punctul de trecere a frontierei cu Bulgaria Promachonas, in nordul tarii, scrie presa greaca, potrivit news.ro.Astfel, este necesar…

- Autoritațile din Grecia au depistat, vineri, 29 de turiști infectați cu noul coronavirus la punctul de trece al frontierei Kulata – Promachonas. oamenii veneau din Romania și din Bulgaria, informeaza publicația iefimerida.gr.Ca urmare a creșterii cazurilor de COVID-19, guvernul elen a intrat in ședința…

- Dupa ce mai mulți turiști straini au fost depistați pozitiv la Covid-19 in Thassos, toate persoanele care vor intra in Grecia pe la punctul de trecere Kulata-Promachonas ar urma sa fie testate pentru coronavirus, anunța presa elena, citata de Agerpres. In insula Thassos au fost consemnate in ultimele…

- Punctul de trecere a frontierei Stanca-Costesti va fi redeschis incepand de miercuri, 8 iulie, in baza unei decizii adoptate de autoritatile vamale si de frontiera ale Republici Moldova, a anuntat, marti, Serviciul Vamal al Republicii Moldova, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, punctul…

- Ministerul de Externe a emis inca de miercuri o avertizare de calatorie pentru romanii care merg in vacanta in Grecia ca accesul rutier pe teritoriul statului elen este permis in perioada 1-15 iulie printr-un singurul punct de trecere a frontierei - bulgaro-elene - Kulata-Promachonas. Important…

- Decizie in premiera in Grecia. Toți turiștii care vor ajunge acolo vor avea un cod de bare. Masura intra in vigoare peste doar cateva zile. Incepand cu 1 iulie, grecii intra in valul 2 de relaxare, dau acces catre insule si reiau cursele aeriene. Cei care merg acolo au de completat un formular online…

- Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II este aglomerat, luni dimineata, pe sensul de intrare in tara, calatorii fiind nevoiti sa astepte cel putin 180 de minute pentru efectuarea formalitatilor, in timp ce la Nadlac I se asteapta aproximativ o ora. Conform aplicatiei online de…

- Judetul Constanta inregisteaza o rata de vindecare a pacientilor diagnosticati cu COVID-19 de aproape 90%, conform unui comunicat al Prefecturii.In judetul Constanta au fost confirmate 252 de cazuri de COVID-19 de la inceputul pandemiei de coronavirus, iar 225 de pacienti au fost vindecati. Pana in…