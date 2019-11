Grecia înăspreşte procedurile privind azilul, în pofida criticilor Legislativul elen a votat noua lege dupa o dezbatere-maraton inceputa joi dimineata si incheiata vineri la primele ore. Dupa preluarea mandatului in luna iulie, premierul conservator Kyriakos Mitsotakis promisese o revizuire ampla a procedurii de azil, explicand ca Grecia pur si simplu nu poate gestiona zecile de mii de migranti blocati pe insule din cauza unui sistem ineficient. Adresandu-se parlamentarilor inaintea votului, Mitsotakis a afirmat ca doreste un sistem ''transparent si functional'' care sa protejeze refugiatii, dar fara a ''deschide portile'' oricui. ''Cei care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

