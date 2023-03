Stiri pe aceeasi tema

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat marti seara, trei saptamani dupa o catastrofa feroviara care a condus la numeroase manifestatii impotriva guvernului sau, ca alegerile generale vor avea loc in mai, fara a preciza data exacta, transmite AFP.

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat marti seara, trei saptamani dupa o catastrofa feroviara care a condus la numeroase manifestatii impotriva guvernului sau, ca alegerile generale vor avea loc in mai, fara a preciza data exacta, transmite AFP. „Pot sa va spun cu siguranta ca alegerile vor avea…

- Coliziunea ucigașa dintre doua trenuri survenita marți seara este in continuare anchetata pentru a se putea stabili adevarul privitor la cauzele tragediei, greu de acceptat numai in urma unei erori umane, spun cetațenii eleni obișnuiți, dar și personalitați, experți cu legaturi in sistemul transporturilor…

- Evdokia Tsagli calatorea impreuna cu prietenii ei și se afla printre norocoșii care au reușit sa scape cu viața din mormanele de fiare contorsionate dupa impactul devastator, noteaza site-ul elen Protothema.

- Cel putin 43 de persoane au murit in cel mai grav accident feroviar din istoria Greciei, noteaza Washington Post. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a numit coliziunea dintre trenul de pasageri si un tren de marfa „un accident feroviar ingrozitor, fara precedent in tara noastra” si a promis o ancheta…

- Ciocnirea a doua trenuri in Grecia, marti seara, accident soldat cu cel putin 38 de morti, a fost cauzata de o "tragica eroare umana", a declarat miercuri premierul grec Kyriakos Mitsotakis, relateaza AFP si Reuters.

- Grecia va acorda pensionarilor sai o indemnizatie unica, care ar urma sa coste bugetul statului aproximativ 300 de milioane de euro, a declarat marti premierul Kyriakos Mitsotakis, transmite Bloomberg. Indemnizatia va fi acordata ‘tinand cont de spatiul fiscal disponibil’, a precizat Kyriakos Mitsotakis.…

- Grecia a trimis mii de corturi, paturi si paturi in Turcia pentru a ajuta sutele de mii de oameni lasati fara acoperis deasupra capului de cutremurele devastatoare din aceasta saptamana, intr-un act de solidaritate cu un stat vecin care, deși este aliat in cadrul NATO, este si un rival istoric al Atenei,…