- Grecia impune carantina de noapte și interzice complet muzica in baruri și restaurante, in doua dintre cele mai populare insule in randul turiștilor, Zakynthos și Creta. Restricțiile vor intra in vigoare de vineri și vor fi valabile pana pe 13 august, scrie The Guardian. Incepand de vineri,…

- Toate persoanele care vor sa mearga cu feribotul in Grecia vor trebui sa prezinte incepand de luni un test rapid antigen cu rezultat negativ la COVID, efectuat cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea calatoriei, relateaza dpa, citata de Agerpres . Inaintea imbarcarii, este valabil si un test PCR…

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj anunța lansarea a patru noi destinatii de vacanta spre Grecia si Italia, respectiv Mykonos, Zakynthos, Creta – Chania si Catania – Sicilia, operate de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

