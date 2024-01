Grecia impune o taxă suplimentară pentru turiști Grecia scumpeste vacantele. O taxa suplimentara va fi introdusa de anul acesta, intre lunile martie si octombrie. Taxa variaza intre un euro si jumatate si 10 euro pe noapte, in functie de cite stele are hotelul. Guvernul Greciei crede ca, in 2024, va aduna 300 de milioane de euro din aceasta taxa. {{325933}}Banii vor fi folositi pentru a ajuta tara sa supravietuiasca schimbarilor climatice. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

