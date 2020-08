Grecia impune o nouă taxă turiștilor Turiștii care intra in Grecia vor trebui sa plateasca in curand o suprataxa de 20 de euro pentru serviciile de sanatate oferite in timpul șederii lor in țara, conform unei publicații elene, citata de agerpres.ro. Pana acum, turiștii care veneau in Grecia nu plateau nimic pentru serviciile medicale, indiferent de locul de unde proveneau, cu […] The post Grecia impune o noua taxa turiștilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

