Grecia impune noi RESTRICȚII pentru turiști Grecia a anunțat ca purtarea maștilor va deveni obligatorie și pe puntile feriboturilor care navigheaza spre insule, extinzand aceasta cerinta de la spatiile din interior dupa o recenta crestere a numarului de cazuri de COVID-19, a anuntat luni un purtator de cuvant al guvernului, scrie... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

