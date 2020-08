Grecia impune noi restricții anti-COVID începând de astăzi. Cum sunt afectați turiștii Oficialii greci au anunțat ca, incepand de marți, barurile, terasele și restaurante din unele dintre cele mai importante destinații turistice se vor inchide pe timpul nopții, ca urmare a creșterii numarului de noi cazuri de Covid-19. Zonele in care restaurantele si barurile vor fi inchise incepand de la miezul noptii pana la 7 dimineata includ […] The post Grecia impune noi restricții anti-COVID incepand de astazi. Cum sunt afectați turiștii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

