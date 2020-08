Grecia impune din 21 august noi restricții din cauza creșterii cazurilor de COVID-19. Cele mai multe provin din România Autoritatile din Grecia au anuntat ca incepand cu 21 august, vor impune noi restrictii in insula Mykonos si in regiunea Halkidiki din cauza numarului mare de contaminari cu noul coronavirus. Printre masurile impuse se numara interzicerea completa a organizarii de petreceri si festivitati, a reuniunilor mai mari de 9 persoane, atat publice cat si private, si […] Citește Grecia impune din 21 august noi restricții din cauza creșterii cazurilor de COVID-19. Cele mai multe provin din Romania in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

- Grecia a anunțat miercuri ca va extinde restricțiile pe insula Mykonos și in regiunea Halkidiki din nordul țarii. Restrictiile intra in vigoare incepand cu data de 21 august. Masura a fost luata din cauza creșterii numarului cazurilor de COVID-19 din ultimele zile, potrivit Reuters. Este interzisa organizarea…

