Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 12 ani de supraveghere extinsa impusa de Comisia Europeana, Grecia a intors pagina, "o zi istorica pentru Grecia si pentru greci", a anuntat sambata premierul elen Kyriakos Mitsotakis, intr-un discurs catre natiune, transmite AFP.

- Dupa 12 ani de supraveghere extinsa impusa de Comisia Europeana, Grecia a intors pagina, a anuntat sambata premierul elen Kyriakos Mitsotakis, intr-un discurs catre natiune, transmite AFP.

- Grecia va iesi, in data de 20 august, din asa-numitul cadru de supraveghere extinsa impus de Uniunea Europeana, a anuntat miercuri Ministerul de Finante de la Atena, o masura care va da tarii o mai mare libertate in elaborarea politicii economice, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis si-a cerut scuze liderului partidului socialist de opozitie al tarii care nu a stiut ca era ascultat de serviciile secrete in 2021, adaugand ca el nu ar fi permis asa ceva niciodata, relateaza sambata Reuters. Cazul i-a socat pe greci si a provocat scandal politic.…

- Uniunea Europeana a lansat miercuri noi proceduri judiciare impotriva Regatului Unit pentru eșecul de a implementa parți din acordul post-Brexit pe care l-a convenit cu blocul comunitar, scrie CNN.Guvernul britanic a facut publice, la inceputul acestei saptamani, planuri pentru schimbarea Protocolului…

- ​​Cancelarul german Olaf Scholz a declarat, astazi, ca Germania va furniza Ucrainei sistemul de aparare IRIS-T. Scholz a precizat ca Germania „a livrat continuu” Ucrainei de la inceputul razboiului peste 15 milioane de cartușe, 100.000 de grenade și peste 5.000 de mine antitanc, transmite Hotnews .…

- Cancelarul Olaf Scholz afirma ca Germania este in proces de elaborare a unui acord cu Grecia prin care Atena va livra Ucrainei echipamente militare vechi si va primi transportoare blindate din Germania pentru a acoperi deficitul, relateaza The Associated Press. Germania s-a confruntat cu multiple critici…

- Sorin Oprescu, fost primar general al Capitalei, care a fugit in Grecia ca sa scape de o condamnare de zece ani si opt luni, a fost eliberat marti pe cautiune de judecatorii de la Curtea de Apel din Atena, anunta Digi24 . Suma stabilita de judecatori este de 5.000 de euro și trebuie platita pana miercuri.…