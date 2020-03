Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, parcurile, gradinile publice și locurile de joaca sunt inchise in Italia. Guvernul a luat aceasta decizie dupa ultimele rapoarte care arata ca peste 4000 de oameni au murit in peninsula din cauza infecției cu SARS COV 2.

- Raspandirea epidemiei noului coronavirus nu mai poate fi oprita in Marea Britanie, iar gestionarea acestei crize sanitare presupune de-acum o crestere a capacitatii de primire a Serviciului National britanic de Sanatate (NHS), sistemul britanic de sanatate, a anuntat joi principalul consilier medical…

- Marii retaileri transmit o scrisoare deschisa Guvernului prin care solicita inchidere mall-urilor. Aceștia arata ca situația socio-economica este extrem de grava și in acest context solicita Guvernului o amanare a plații taxelor și impozitelor pentru a-și putea pastra angajații, informeaza Profit.Citește…

- Țara care inlocuiește toate bancnotele folosite cu unele noi, pentru a limita raspandirea coronavirusului Banca Centrala a Armeniei a anuntat joi ca va inlocui treptat bancnotele folosite cu unele noi, pentru a incerca sa previna raspandirea coronavirusului. Totodata, insituția i-a sfatuit pe oameni…

- Romania suspenda toate zborurile din și catre Italia, pentru a limita raspandirea coronavirusului. Ce se intampla cu transportul terestru Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni, suspendarea zborurilor din si catre Italia pana pe 23 martie. Potrivit acestuia, decizia…

- O femeie de 69 de ani din județul Timiș, aflata in izolare la domiciliu, a fost transportata, luni, la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara cu suspiciune de infecție cu coronavirus, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit autoritaților din Timiș, femeia a venit in data de 25 februrie…

- Parlamentul de la Atena a ales-o miercuri pe Ekaterini Sakellaropoulou in functia de presedinte al Greciei, prima femeie care ocupa acest post in istoria tarii, transmite AFP, potrivit Agerpres. Sakellaropoulou (63 de ani), specialista in drept al mediului, a reunit in primul tur de scrutin voturile…