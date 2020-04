Stiri pe aceeasi tema

- Un baietel a murit luni in largul insulei grecesti Lesbos in urma naufragierii unei ambarcatiuni improvizate la bordul careia se aflau circa 50 de migranti, a anuntat o purtatoare de cuvant a politiei portuare, informeaza AFP, citat de Agerpres . Paza de coasta a Greciei a intervenit dupa ce o ambarcatiune…

- Paza de coasta a Greciei a intervenit dupa ce o ambarcatiune s-a rasturnat in jurul orelor locale 08:30 in largul insulei grecesti din Marea Egee. „46 de persoane sunt in viata si sanatoase", insa un copil a fost scos din apa inconstient si nu a putut fi reanimat, in timp ce un al doilea copil a…

- Reuters noteaza ca premierul grec Kyriakos Mitsoutakis a convocat consiliul national de securitate, duminica seara. In ultimele zile, mii de migranti au incercat sa treaca granita din Turcia catre Grecia. Joi, Turcia a anuntat ca a decis sa nu ii mai opreasca pe refugiatii sirieni sa ajunga in Europa…

- Peste 500 de migranti au ajuns pe insulele Lesbos, Samos si Chios din estul Greciei, a declarat duminica un oficial al politiei elene, citat de Reuters. Cel putin sapte nave cu peste 300 de migranti la bord au...

- Confruntari au avut loc marti intre sute de locuitori din insulele Lesbos si Chios si fortele anti-revolta din Grecia, care au facut uz de gaze lacrimogene pe fondul controversei asupra noilor tabere pentru migranti de pe aceste insule din Marea Egee, informeaza AFP si Reuters.Locuitori si…

- Construirea de noi tabere inchise destinate migrantilor va incepe in cursul lunii martie pe cinci insule grecesti din Marea Egee, a anuntat luni ministrul grec responsabil cu problema migratiei, Notis Mitarachi, transmit AFP, Reuters si dpa. Noile centre de pe insulele Lesbos, Samos, Chios,…

- Grecia a decis sa adopte o masura extrema,in incercarea de a reduce numarul de migranți care ajung pe insulele sale dinMarea Egee, scrie The Telegraph: va monta bariere plutitoare.Aproape 60.000 de refugiați sirieni au ajuns anultrecut pe insulele grecești din Marea Egee, dublu fața de 2018.Taberele…

- Grecia va inchide in cateva luni marile tabere pentru migranti din insulele din Marea Egee si le va inlocui cu centre de expulzare, a anuntat joi ministrul pentru migratie Notis Mitarakis, relateaza DPA. "Vom inchide aceste tabere pana in vara lui 2020", a spus Mitarakis la televiziunea…