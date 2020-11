Grecia: Guvernul rechiziţionează două clinici la Salonic pentru tratarea bolnavilor de COVID-19 Ministerul Sanatatii al Greciei va proceda vineri la rechizitionarea a doua clinici private, cu tot cu personal, la Salonic, al doilea oras al tarii, unde o persoana din trei este contaminata cu noul coronavirus, informeaza AFP si ANA.



In urma refuzului clinicilor de a da curs cererii guvernului de a pune la dispozitia serviciilor de sanatate paturi suplimentare pentru pacienti cu COVID-19, 'ministerul va proceda la rechizitionarea inca de astazi (vineri) a doua clinici din Salonic', a informat acesta intr-un comunicat.



Potrivit unei surse ministeriale, solicitarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

