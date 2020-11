Grecia: Grevă a funcționarilor publici, proteste la Atena și Salonic în pofida restricțiilor anti-Covid Funcționarii publici și alți angajați din sectorul de stat din Grecia au intrat în greva pentru 24 de ore pentru a pretinde o varietate de revendicari, printre acestea fiind și condiții de protecție mai bune împotriva coronavirusului la locurile de munca, anunța Ekathimerini.



Cursele feriboturilor catre insulele elene au fost sistate iar în Atena metroul a fost închis și tramvaiele oprite deși autobuzele au continuat sa funcționeze în capitala greaca.



Zborurile care au fost anulate sau reprogramate au fost reluate dupa ce o instanța a decis ca participarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul grec a decis astazi instituirea de restrictii antiepidemice la Salonic, al doilea oras ca marime al Greciei, unde vor fi interzise intrarile si iesirile din localitate ca urmare a intrarii orasului in zona „rosie“ dupa cresterea numarului cazurilor de Covid-19, relateaza agentiile DPA si EFE,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, joi, toate categoriile profesionale din domeniul transportului public (aerian, rutier, feroviar si maritim) vor intra in greva generala pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat al…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, joi, toate categoriile profesionale din domeniul transportului public (aerian, rutier, feroviar si maritim) vor intra in greva generala pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat…

- Autoritatile sanitare din Grecia au anuntat un record zilnic de 13 decese din cauza Covid-19, impreuna cu 280 de noi cazuri confirmate de infectare cu Covid-19, scrie lareppublica . Numarul total de infectari confirmate in Grecia de la inceputul pandemiei a depasit 22.000, cu 449 de morti. Au fost impuse…

- Autoritatile din Grecia au anuntat duminica primul deces legat de noul coronavirus intr-o tabara de migranti, noteaza AFP.Victima este un afgan de 61 de ani, tata a doi copii, care locuia in tabara Malakassa din apropierea Atenei, a anuntat Ministerul pentru probleme de azil. Barbatul era…

- Kyriakos Mitsotakis, prim-ministrul grec, a tras un semnal de alarma joi, in fata numarului tot mai mare de cazuri de COVID-19 din ultimele zile. Este vorba, in special, in departamentul Attica, regiunea Atenei. Acesta avertizeaza ca vor fi impuse noi masuri de izolare daca cele in curs nu sunt respectate,…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis avertizeaza ca vor fi impuse noi masuri de izolare daca cele in curs nu sunt respectate, din cauza creșterii numarului tot mai mare de cazuri de COVID-19, in special in departamentul Attica, din regiunea Atenei, relateaza Agerpres.”Are loc onoua crestere a cazurilor…

- De luni, 21 septembrie, și pana pe 4 octombrie, doar 9 persoane se vor putea aduna impreuna in aer liber, și pana la 20 de persoane pot participa la nunți, botezuri ori inmormantari. Sunt doar doua dintre restricțiile antipidemice anunțate de autoritațile sanitare din Grecia, dupa creșterea numarului…