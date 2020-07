Grecia extinde restricţiile. Noile măsuri anunţate de guvern intră în vigoare miercuri Atat angajatii, cat si clientii, sunt obligati - incepand de miercuri - sa poarte masca de protectie in toate magazinele, in companiile de utilitati, servicii publice, banci, servicii cu clientii, supermarketuri magazine alimentare, frizerii, centre de infrumusetare, cabinete medicale, in mijloacele de transport in comun si taxi. Nepurtarea mastii in aceste locuri se pedepseste cu o amenda in valoare de 150 de euro. Bisericile nu se afla pe lista cu locuri in care purtarea mastii este obligatorie. Nikos Hardalias a justificat aceasta absenta de pe lista prin faptul ca majoriatea… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

