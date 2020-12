Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 3.908.681 de teste. Dintre acestea, 9.938 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 7.488 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.450 la cerere. Pe teritoriul Romaniei, 48.034 de…

- Romania a ajuns la 373.474 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate 8.262 de noi imbolnaviri. Numarul celor care si-au pierdut viata din cauza noului coronavirus a ajuns la 9.261, in crestere, inregistrandu-se 186 de decese fata de ziua precedenta.Romania…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 3.593.720 de teste. Dintre acestea, 35.762 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 20.855 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 14.907 la cerere. Pe teritoriul Romaniei, 44.243…

- Angela Merkel le-a transmic germanilor ca nu pot avea petreceri de Craciun si Anul Nou. In plus, ea a mai anunțat ca va fi restricționat contactul social pe toata perioada iernii, pentru a combate coronavirusul, conform Daily Mail,. In același timp, a avertizat ca ”luminița de la capatul tunelului e…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: persoane aflate in carantina instituționalizata: 1 Persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1493 persoane aflate in izolare/carantina…

- Alte 5.753 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate sambata in Romania, bilanțul imbolnavirilor ajungand la 241.339 , potrivit datelor publicate de Grupul de comunicare strategica. In ultimele 24 de ore numarul deceselor a fost de 101.Cele mai multe noi cazuri s-au inregistrat…

- Harta Europei se-nroșește, pe masura ce marile capitale ale continentului anunța noi recorduri uriașe. Franța și Grecia anunța noi restricții dure. Mai bine de doua treimi dintre francezi, adica 46 de milioane de oameni, nu mai au voie sa iasa din casa intre orele 21.00 - 06.00. Interdicția de circulație…

- Un numar de 7.136 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, joi, Grupul de Comunicare Strategica, potrivit Agerpres.La ATI sunt internati 506 pacienti, precizeaza sursa citata. Citește și: Pro Romania, lovitura sub centura pentru USR: mutarea…