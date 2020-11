Stiri pe aceeasi tema

- Grecia trebuie sa ia masuri mai stricte pentru a lupta impotriva coruptiei, a estimat vineri Consiliul Europei, constatand ca Atena nu a pus in aplicare precedentele sale recomandari, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO) ii cere Greciei sa-si intareasca legislatia…

- Amendamentele aduse in Ungaria la legea conflictului de interese privindu-i pe deputati imbunatateste claritatea in legatura cu consecintele abuzurilor, dar in general Ungaria nu a indeplinit recomandarile GRECO referitor la prevenirea coruptiei, se arata in raportul interimar al acestui for, citat…

- Unul dintre principalele sloganuri electorale ale multor politicieni moldoveni este apelul la combaterea corupției și reformarea justiției. Insa in țara sint și alte probleme, la fel de importante, care au fost soluționate in alte state in care nivelul corupției nu este mai mic decit in al nostru. In…

- La reuniunea anuala, tinuta miercuri la Atena, prin videoconferinta, cele 47 de state membre ale Consiliului Europei au discutat despre garantarea drepturilor omului in contextul restrictiilor impuse pentru combaterea coronavirusului, relateaza AFP. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis, a carui tara detine…

- Alianta pentru Lupta impotriva Alcoolismului si Toxicomaniilor cauta servicii medicale Vor fi oferite locuitorilor din Harsova, aflati in grupul tinta Valoarea estimata este de peste 100.000 leiAlianta pentru Lupta impotriva Alcoolismului si Toxicomaniilor organizeaza o licitatie pe www.licitatiapublica.ro…

- Republica Moldova a facut putine progrese in implementarea reformelor anti-coruptie referitoare la parlamentari, judecatori si procurori, arata un raport publicat marti de GRECO (Grupul de State Contra Coruptiei), organul anti-coruptie al Consiliului Europei. Documentul prezinta evaluarea…

- Chitaristul Eddie Van Halen, cofondator al legendarei formatii rock din anii 1980 Van Halen, a murit marti dupa "o lupta lunga" impotriva cancerului la varsta de 65 de ani, a anuntat fiul sau Wolf, transmite AFP. "Tatal meu, Edward Lodewijk Van Halen, a pierdut lunga si dificila sa lupta…

- Organismul anticoruptie al Consiliului Europei (GRECO) si-a exprimat joi regretul ca Franta nu a avansat in privinta reformelor Consiliului Superior al Magistraturii in legatura cu masurile disciplinare fata de judecatori si cu modul de desemnare a procurorilor, transmite AFP. ''GRECO regreta…