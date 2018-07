Stiri pe aceeasi tema

- Niciun turist roman nu este afectat de incendiul din apropierea Atenei, zona afectata de dezastru fiind dedicata, in principal, turistilor eleni, a declarat marti presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Nicolae Demetriade, la un post de televiziune. ‘Niciun turism roman nu este…

- Președintele Romaniei a adresat condoleanțe Președintelui Republicii Elene și familiilor indoliate, ca urmare a tragicelor incendii de vegetație care au cuprins regiunea Attica, soldate cu regretabile pierderi de vieți omenești, printre care și copii, raniți și importante pagube materiale. De…

- Peste 60 de oameni, ucisi de flacari in Grecia - Cel puțin 60 de persoane au murit și peste 170 sunt ranite dupa ce doua incendii de padure au scapat de sub control in apropierea Atenei. Autoritațile au cerut luni oamenilor sa-și paraseasca locuințele dupa ce vantul puternic a intețit cele mai grave…

- UPDATE – ora 15:10 Oficiali din Grecia au comunicat ca peste 60 de persoane si-au pierdut viata in urma incendiilor de vegetatie care au devastat orase si statiuni de pe coasta, din apropiere de Atena. Primarul orasului Rafina, din prefectura Attica de Est, a declarat ca numarul victimelor va continua…

- Cel puțin 50 de persoane au decedat, iar alte peste 100 au fost ranite, in urma incendiilor de vegetație izbucnite in apropierea capitalei Greciei, Atena, au anunțat autoritațile elene, oficiali locali și voluntari ai Crucii Roșii, informeaza presa internaționala.Corpurile neinsuflețite a alte 26 ...

- Bilantul persoanelor decedate in urma incendiilor de padure din imprejurimile Atenei a urcat la 50 dupa ce au fost descoperite alte 26 de cadavre, au anuntat marti autoritatile, citate de agentia DPA. Cele 26 de trupuri neinsufletite au fost gasite in apropierea orasului-port Rafina, conform reprezentantilor…

- Cel putin 24 de persoane au decedat, iar alte peste 100 au fost ranite, in urma incendiilor de vegetatie izbucnite in apropierea capitalei Greciei, Atena, au anuntat autoritatile elene, potrivit site-ului cotidianului Ekathimerini.

- Cel putin 24 de persoane au decedat in incendiile necontrolate de vegetatie care au devastat luni imprejurimile Atenei, a informat postul national de radio ERT citand serviciile de interventie de urgenta si...