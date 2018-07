Grecia: După incendii, inundaţii în nordul Atenei Averse violente au provocat joi inundatii in suburbiile instarite din nordul Atenei, la circa 20 de kilometri de zona de coasta indoliata dupa incendiile de luni, fara sa faca insa victime, potrivit pompierilor, relateaza AFP.



Fortele de interventie au primit zece apeluri din partea unor conducatori auto prinsi in vehicule pe strazile transformate in torente, iar un numar de 160 de locuitori au avut locuintele inundate, au precizat pompierii pentru AFP.



In cursul dupa-amiezii, circulatia a fost ''restabilita progresiv'' si niciun conducator nu mai era blocat,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

