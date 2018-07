Grecia, dupa foc, calvarul identificarilor Medicii legisti isi continuau ieri eforturile uriase pentru a pune un nume pe zecile de cadavre calcinate recuperate din zonele ravasite de furtuna de foc din estul Atenei, cel mai grav incendiu din istoria recenta a Greciei. O a 82-a victima a fost anuntata ieri de pompieri care nu au precizat insa daca este vorba […] Grecia, dupa foc, calvarul identificarilor is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Este inca o zi de doliu in Grecia. Printre casele transformate in scrum, echipele de salvare cauta zecile de disparuti, pentru a doua zi consecutiv. Bilantul negru a ajuns la 85 de morti și aproape 200 de oameni sunt raniti. Mai multe tari europene, intre care si Romania, au sarit in sprijinul Greciei.

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Ambasada Romaniei la Atena continua monitorizarea cu atenție a evolutiei evenimentelor produse pe teritoriul Greciei și mentine permanent contactul cu Celula de Criza activata la nivelul MAE elen, fiind pregatita sa acorde asistența consulara, in funcție de…

- Oficialii romani au decis trimiterea in zonele afectate de incendiile devastatoare din Grecia a doua avioane militare care sa ajute fortele de interventie care lupta deja cu flacarile. In acest sens, s-a anuntat ca au fost pregatite o aeronava C-27 J Spartan, configurata pentru stingerea incendiilor,…

- Alerta de incendii si vreme extrema în Grecia, pe coasta Atenei. Iata cele mai afectate zone de incendii din Grecia! Incendiul s-a declansat într-o padure de pini din apropiere de Kineta, la circa 54 de kilometri vest de capitala Greciei. Per total, 50 de persoane…

