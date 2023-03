Stiri pe aceeasi tema

- Hellenic Train, compania privata care opereaza caile ferate in Grecia, a anuntat ca va despagubi fiecare familie a celor 57 de pasageri decedati in accidentul de tren din 28 februarie cu o "plata in avans" de 42.000 de euro, transmite joi EFE. Pasagerii raniti vor primi despagubiri intre 5.000 si 10.000…

- Premierul elen Kyriakos Mitsotakis a anuntat vineri ca Grecia a cerut ajutorul Agentiei Uniunii Europene pentru Caile Ferate (ERA) pentru a gasi modalitati de creste a sigurantei feroviare dupa catastrofa din 28 februarie, in urma careia si-au pierdut viata 57 de oameni, transmite Reuters.La sfarsitul…

- Grecia se opreste si iese in strada, la o saptamana de la catastrofa feroviara soldata cu 57 de morti.Mii de persoane urmeaza sa-si manifesteze din nou furia, prin greve masive si manifestatii in intreaga Grecie, miercuri, la o saptamana dupa catastrofa feroviara soldata cu 57 de morti care a provocat…

- Șeful de gara din Larissa, Vassilis Samaras, in varsta de 59 de ani, a fost acuzat de implicarea in moartea a 57 de oameni in catastrofa feroviara care a avut loc zilele trecute și a fost arestat preventiv a informat AFP, preluata de news.ro. Conform Codului Penal din Grecia, barbatul risca de la o…

- Premierul elen Kyriakos Mitsotakis le-a cerut iertare familiilor victimelor, intr-un mesaj solemn transmis duminica, dupa catastrofa feroviara soldata cu 57 de morti si care a suscitat o furie uriasa in Grecia, transmite AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ciocniri intre politisti si un grup mic de protestatari au avut loc vineri seara, in centrul Atenei, in cursul unei demonstratii in memoria celor 57 de persoane care si-au pierdut viata marti in coliziunea a doua trenuri.

- Salvatorii din Grecia au continuat toata noaptea, printre vagoanele distruse, cautarile pasagerilor care au supraviețuit tragediei de luni. Cel puțin 43 de oameni au murit in cel mai grav accident feroviar din istoria Greciei. Premierul elen a promis o ancheta completa. Un ministru a demisionat și șeful…

- Grecia a trimis mii de corturi, paturi si paturi in Turcia pentru a ajuta sutele de mii de oameni lasati fara acoperis deasupra capului de cutremurele devastatoare din aceasta saptamana, intr-un act de solidaritate cu un stat vecin care, deși este aliat in cadrul NATO, este si un rival istoric al Atenei,…