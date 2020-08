Stiri pe aceeasi tema

- Grecia doreste convocarea unui summit de urgenta de catre Uniunea Europeana cu privire la Turcia, a anuntat biroul premierului Kyriakos Mitsotakis, dupa trimiterea de catre Ankara a unei nave turce de explorare in cautare de hidrocarburi intr-o zona disputata in Mediterana orientala, ceea ce a acutizat…

- Grecia doreste convocarea unui summit de urgenta de catre Uniunea Europeana cu privire la Turcia, a anuntat biroul premierului Kyriakos Mitsotakis, dupa trimiterea de catre Ankara a unei nave turce de explorare in cautare de hidrocarburi intr-o zona disputata in Mediterana orientala, ceea ce a acutizat…

- Berlinul a luat aceasta decizie in urma incheierii unui acord cu Ankara in vederea unei relansari a turismului, a anuntat marti Ministerul german de Externe. Provinciile vizate sunt Antalya, Izmir, Aydin si Mugla, situate la malul Marii Mediterane - unde se inregistreaza cinci contaminari cu covid-19…

- Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat marti ca se simte mai confortabil sa-i telefoneze presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan dupa un prim telefon din luna iunie, cu care a spart gheata, relateaza Reuters.Mitsotakis a mai spus ca Grecia nu este una dintre tarile membre UE care…

- Turcia si Uniunea Europeana si-au etalat numeroasele divergente luni in cursul unei vizite la Ankara a sefului diplomatiei blocului comunitar, Josep Borrell, in special cu privire la problema migratiei si situatia tensionata din Mediterana orientala, potrivit AFP.Desi au insistat asupra importantei…

- Austria si Turcia au semnalat luni ca vor convoca ambasadorii pentru a oferi explicatii privind violente produse intre grupuri kurde si turce in centrul orasului Viena, relateaza agentia de presa Reuters.Ministerul austriac de Externe a comunicat ca il va convoca luni pe ambasadorul Turciei,…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a dat asigurari miercuri, in cursul unei vizite la granita dintre Grecia si Turcia, ca Uniunea Europeana este decisa sa-si apere frontierele, pe fondul temerilor exprimate de ministrul grec de externe, Nikos Dendias, in legatura cu un nou val de migratie incurajat…

- Turcia a condamnat marti afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron care s-a exprimat critic in urma cu o zi cu privire la rolul Ankarei in conflictul din Libia, acuzand Parisul ca toarna gaz pe foc in conflict si 'joaca un joc periculos', potrivit dpa. 'Franta are o responsabilitate…