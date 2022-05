Grecia devine un nou centru important pentru exporturile ruseşti de păcură în sistemul de la navă la navă Comertul cu titei si produse petroliere rusesti ramane legal pentru moment, deoarece Uniunea Europeana nu a convenit inca pe deplin asupra unui embargo propus, dar sanctiunile bancare si alte sanctiuni financiare asupra Rusiei dupa invadarea Ucrainei, de pe 24 februarie, au facut ca acest lucru sa fie din ce in ce mai dificil. In aprilie, transporturile de pacura ruseasca cu destinatia Grecia au atins aproape 0,9 milioane de tone, un nivel aproximativ dublu fata de martie, si ar putea atinge noi recorduri in mai, potrivit datelor Refinitiv. Cea mai mare parte a acestora a fost expediata din porturile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia expulzeaza zece funcționari romani de la Ambasada Romaniei de la Moscova, a anunțat vineri Ministerul roman de Externe, precizand ca masura este o reacție la expulzarea unor diplomați ruși de la Ambasada Rusiei din București.

- Propaganda oficialilor de la Moscova lanseaza noi acuzații la adresa Romaniei. Ministerul Rus al Apararii spune ca Ucraina exporta masiv cereale in Romania, iar pe drumul de intoarcere sunt aduse la schimb arme și muniții straine. Surse oficiale din MApN au declarat pentru Digi24 ca acuzațiile sunt…

- Expulzarea de catre Rusia a 40 de diplomati germani, ca masura de retorsiune, in urma unei masuri asemanatoare a Berlinului, ”nu este justificata”, afirma Ministerul german de Externe, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Guvernul Rusiei anunța ca a inceput relații diplomatice cu regimul taliban, aflat la putere in Afganistan. Anunțul a fost facut de ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, citat de agenția rusa TASS. Ministerul de Externe al Rusiei l-a acreditat pe „primul diplomat trimis la Moscova de noul guvern…

- Ministerul rus de externe a anuntat luni ca l-a convocat pe ambasadorul american la Moscova, John Sullivan, pentru a-i pune in vedere ca remarcile presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, despre omologul sau rus, Vladimir Putin, au adus relatiile diplomatice bilaterale aproape de punctul de ruptura,…

- Președintele bielorus Alexandr Lukașenko a declarat vineri, 11 martie, ca Ucraina se pregatea sa atace nu doar zona din Donbas controlata de separatiștii pro-ruși, ci și Belarusul, relateaza agenția Hotnews.ro. El a facut declarația în timpul unei întâlniri pe care a avut-o…

- China a refuzat sa furnizeze companiilor aeriene ruse componente de avioane, a declarat joi un oficial al autoritatii aviatice din Rusia, citat de agentiile ruse de presa, dupa ce Boeing si Airbus au oprit livrarea de componente, relateaza Reuters. Sectorul aviatic rus este sub presiunea sanctiunilor…

- Rezolutia, sustinuta de Statele Unite si Albania, a fost adoptata de 11 tari. Rusia a votat impotriva, Emiratele Arabe Unite, China si India s-au abtinut. Nu a fost posibil niciun drept de veto pentru aceasta sesizare in conformitate cu reglementarile ONU in vigoare.Adoptata in baza unei proceduri instituite…