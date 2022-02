Grecia deschide sezonul estival de la 1 martie. Care vor fi restricțiile de călătorie Grecia ar vrea ca anul acesta sa primeasca turiști incepand cu 1 martie, mai devreme decat in oricare alt an. Astfel, se anunța o relaxare a restricțiilor anti-COVID. „Tara noastra ia toate masurile pregatitoare necesare in acest an pentru a putea primi vizitatori in sezonul estival mai devreme ca pana acum, la 1 martie”, a declarat vineri ministrul Turismului din Grecia, Vassilis Kikilias, potrivit Bloomberg. Cei care pot acum intra in Grecia fara un test Covid-19 obligatoriu sunt detinatorii unui certificat european de vaccinare valabil, a declarat anterior ministrul grec al Sanatatii, Athanasios… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia relaxeaza restrictiile de calatorie pentru cetatenii Uniunii Europene, acesta fiind primul pas in planul sau de a deschide sectorul turistic estival la 1 martie, transmite Bloomberg.Tara noastra ia toate masurile pregatitoare necesare in acest an pentru a putea primi vizitatori in sezonul estival…

- Grecia relaxeaza restrictiile de calatorie pentru cetatenii Uniunii Europene, acesta fiind primul pas in planul sau de a deschide sectorul turistic estival la 1 martie, transmite Bloomberg."Tara noastra ia toate masurile pregatitoare necesare in acest an pentru a putea primi vizitatori in sezonul estival…

- Grecia relaxeaza restrictiile de calatorie pentru cetatenii Uniunii Europene, acesta fiind primul pas în planul sau de a deschide sectorul turistic estival la 1 martie, scrie Bloomberg."Tara noastra ia toate masurile pregatitoare necesare în acest an pentru a putea primi vizitatori…

- Grecia planuiește sa primeasca anul acesta turiști de la 1 martie, mai devreme decat in oricare alt an. Primul pas in planul de deschidere a sectorului turistic este relaxarea restrictiilor de calatorie pentru cetatenii Uniunii Europene, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres. „Tara noastra…

- Grecia relaxeaza restrictiile de calatorie pentru cetatenii Uniunii Europene, acesta fiind primul pas in planul sau de a deschide sectorul turistic estival la 1 martie, transmite Bloomberg."Tara noastra ia toate masurile pregatitoare necesare in acest an pentru a putea primi vizitatori in sezonul estival…

- Grecia relaxeaza restrictiile de calatorie pentru cetatenii Uniunii Europene, acesta fiind primul pas in planul sau de a deschide sectorul turistic estival la 1 martie, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. "Tara noastra ia toate masurile pregatitoare necesare in acest an pentru a putea primi vizitatori…

- Patronii de restaurante din Grecia au decis, marti, sa faca o greva de 24 de ore, in urma inaspririi controalelor si majorarea amenzilor in caz de nerespectare a noilor restrictii. Mesajul „Kliston” (-inchis in limba greaca nr.-) a fost afișat la intrarea in restaurantele din centrul Atenei si din alte…

- Veniturile incasate din turism in Grecia in primele opt luni ale anului au ajuns la jumatate fata de nivelul din anul 2019, in linie cu estimarile facute de autoritatile de la Atena la inceputul anului, a declarat duminica ministrul elen al Turismului, Vassilis Kikilias. Din cauza pandemiei de COVID-19…