Stiri pe aceeasi tema

- Primele seri in care au intrat in vigoare masurile initiale de relaxare a restrictiilor determinate de epidemia COVID-19 au condus in Grecia si la primele reuniuni in aer liber in mai multe parti ale tarii, adunari inca interzise conform strategiei graduale de iesire din izolare stabilite de guvern…

- Tensiuni intre Grecia si Turcia dupa un incident aerian produs deasupra Marii Egee. Doua avioane militare turce au perturbat deplasarea unui elicopter grec in care se aflau ministrul Apararii, Nikos Panagiotopoulos, si seful Statului Major al armatei Greciei, generalul Konstantinos Floros, sustine Guvernul…

- Este oficial: UE aproba deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord si Albania Statele membre UE au ajuns la un acord politic asupra lansarii negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord si Albania, a anuntat marti comisarul european pentru vecinatate si extindere Oliver Varhelyi, citat…

- Grecia are o situație in premiera, in Europa. Guvernul de la Atena a anunțat marți ca va oferi reduceri de 25% persoanelor și companiilor care iși platesc taxele și impozitele la timp, informeaza b1.ro.

- Grecia, renumita pentru muzeele si siturile arheologice, a anuntat vineri inchiderea acestora in toata tara din cauza riscului de contaminare cu coronavirus, informeaza AFP. „Din cauza conditiilor speciale si a lipsei de paznici, ministrul culturii, Lina Mendoni, de comun acord cu confederatia angajatilor…

- Grecia, celebra pentru muzeele si siturile sale arheologice, a anuntat vineri inchiderea lor in toata tara din cauza riscurilor de contaminare cu coronavirus, potrivit AFP potrivit news.ro."Din cauza conditiilor speciale si a lipsei de gardieni, ministrul Culturii Lina Mendoni, in acord cu…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri seara ca isi anuleaza vizita prevazuta joi in Grecia, pentru a se concentra pe raspunsul la pandemia de coronavirus, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Data fiind situatia in evolutie in Europa cu privire la COVID-19 si…

- "Nu sunt permise trecerile ilegale de migranti prin Marea Egee deoarece este periculos", se arata intr-un comunicat al garzii de coasta, care citeaza un ordin prezidential. Ministerul de Interne turc va monitoriza aplicarea ordinului. Citeste si Putin si Erdogan au transat soarta razboiului…