Grecia. Cutremur puternic pe insula Creta Un cutremur puternic a lovit Creta (Grecia) luni, 27 septembrie. Ar fi vorba de magnitudinea 6 pe scara Richter. Cutremurul a ucis cel puțin o persoana. Un cutremur puternica a avut loc luni, 27 septembrie in Creta (Grecia), lasand cel puțin un mort și noua raniți, potrivit canalului public de televiziune ERT. „Un cutremur la care nu […] The post Grecia. Cutremur puternic pe insula Creta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

