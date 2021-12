Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter a zguduit sambata dimineata o parte a sudului Greciei, fiind simtit inclusiv la Atena, dar fara a produce victime sau pagube, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Cutremurul s-a produs la ora 05.16 GMT, la o adancime de 58 km in marea…

- Un cutremur cu magnitudinea estimata la 5,4 grade a zguduit sâmbata unele zone din sudul Greciei, fara a se raporta imediat pagube sau raniți, transmite Reuters. Cutremurul, cu o adâncime de aproape 58 kilometri, s-a produs la 07.16 (ora Greciei și României) în marea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs marti pe insula greaca Karpathos si a fost resimtit inclusiv in Creta, unde activitatea seismica din ultimele saptamani a produs numeroase pagube materiale, relateaza EFE. Potrivit Institutului de Geodinamica al Observatorului…

- A fost cutremur in Creta! Seismul a avut o magnitudine de 6,4 pe scara Richter. Din primele informații, se pare ca nu exista victime umane și nu s-au inregistrat nici pagube materiale importante. Cutremur in Creta. Seismul s-a simțit și in țarile vecine Cutremurul din Creta a avut epicentrul la o adancime…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs marti in largul insulei Creta, in sudul Greciei, au anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) si Institutul de geodinamica al Observatorului din Atena, informeaza Reuters si AFP. Seismul nu a fost soldat cu victime, conform primelor informatii. Epicentrul…

- Un puternic seism, cu magnitudinea 5,8, a fost inregistrat luni pe insula Creta din sudul Greciei, a anuntat Institutul Geodinamic de la Atena, fenomenul determinandu-i pe locuitori sa iasa afara din case si cladiri, informeaza Reuters. Nu au fost raportate victime, insa doua persoane au ramas blocate…

