Grecia: Cutremur cu magnitudinea 4,1, resimţit la Atena Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs marti noaptea in Grecia, la ora locala 23,50, fiind resimtit la Atena, fara a exista insa semnalari imediate despre existenta unor victime sau pagube serioase, au precizat autoritatile elene, citate de Reuters. Conform Institutului de Geodinamica din Atena, epicentrul seismului a fost la 29 km nord-est de capitala Greciei, la o adancime de 9,4 km. Cutremurul s-a simtit in centrul Atenei si in suburbii, au relatat martori, pentru Reuters. Grecia este adesea zguduita de seisme, cele mai multe neprovocand daune serioase. AGERPRES/ (AS - autor: Vicentiu Purcarea,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

