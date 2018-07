Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul grec de externe Nikos Kotzias a mustrat Moscova pentru ca a incercat sa submineze acordul cu Macedonia privind redenumirea țarii, scrie publicația EUobserver. „Rusia trebuie sa ințeleaga ca nu poate sa incalce interesele naționale ale altui stat pe motiv ca se considera mai puternica”, a spus…

- Rusia a anuntat miercuri ca va expulza doi diplomati greci ca raspuns la expulzarea de diplomati rusi la post la Atena, eveniment care contrasteaza cu traditionalele relatii excelente pe care le au cele doua tari, scrie Le Monde, citat de Rador.

- Grecia va expulza doi diplomati rusi si va interzice intrarea altor doi, considerand ca activitatile acestora sunt incompatibile cu statutul lor, potrivit editiei de miercuri a ziarului grec Kathimerini, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.La randul sau, Ministerul de Externe rus a anuntat…

- Panos Kammenos, ministrul Apararii din Grecia si un membru cheie al aliantei dintre stanga si dreapta care conduce guvernul grec, a declarat ca va incerca sa blocheze acordul prin care Macedonia isi va schimba numele in „Macedonia de Nord”, scrie Reuters.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, au purtat o discuție telefonica in legatura cu acordul cu Siria, cel de-al cincilea summit al Marii Caspice și relațiile bilaterale dintre cele doua țari, potrivit Ministerului de Externe de la Moscova. ”Cei…

- Uniunea Europeana este asteptata sa decida in favoarea deschiderii negocierilor de aderare cu Albania si fosta Republica Iugoslava a Macedoniei in iunie 2019, dar aceasta decizie este insotita de numeroase conditii, a anuntat presedintia bulgara a UE, potrivit AFP. "Statele membre au expus calea de…

- Ministrii de Externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat duminica, in localitatea de frontiera Prespes, Grecia, acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord. Acum, Skopje are calea deschisa pentru aderarea la…

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat luni, in cadrul unei intruniri cu omologul sau din Moscova, ca Rusia a confirmat ca este pregatita sa respecte acordul nuclear semnat cu Iranul, relateaza site-ul agentiei Reuters.