Grecia: Controverse legate de renovarea Acropolei din Atena

#ConstantaEsteBine: 9 iunie 2021- Din ciclul tara arde si baba se piaptana....

Tumultul economic global, suvoiul de informatii despre modul in are trebuie sa ne structuram viata marketing ul agresiv pentru masini la moda, case la moda, mancaruri la moda, creiere la moda etc si nesfarsita lista de dorinte a membrilor familiei… [citeste mai departe]