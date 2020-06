O serie de ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine au fost raportate vineri seara in timpul unei manifestatii impotriva rasismului desfasurate in Atena, informeaza dpa. Politia a folosit bastoane si grenade paralizante pentru a imprastia o multime de protestatari de stanga care au spart vitrinele magazinelor si au aruncat cu pietre in fortele de securitate, conform relatarilor din presa elena. Mai multe artere din centrul Atenei si trei statii de metrou au trebuit sa fie inchise temporar din cauza perturbarilor provocate de confruntarile cu manifestantii. Potrivit sursei citate, mai multe…