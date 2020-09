Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul grec va construi un centru permanent pentru primirea migrantilor pe insula Lesbos. Asta dupa ce mii de oameni au ramas sub cerul liber in urma incendierii taberei Moria. Localnicii ar vrea sa scape de refugiati, iar cei din urma si-a dori sa mearga in Europa.

- Guvernul grec afirma ca tabara de refugiați Moria de pe insula elena Lesbos a fost incendiata de catre migranți, scrie hotnews , citand AFP și Ekathimerini. „Tabara din Moria a fost incendiata de refugiați și migranți care doreau sa șantajeze guvernul sa ii transfere rapid de pe insula” pe continent,…

- Ministrul grec al migrației, Notis Mitarakis, le-a cerut migranților care au ramas fara adapost, in urma incendiului de la tabara de refugiați Moria din Lesbos, sa se mute in noua tabara temporara de...

- Pe insula Lesbos din Grecia, unde peste 12.000 de migranți au ramas pe drumuri, dupa ce a ars tabara Moria, a fost din nou o zi plina de incidente, potrivit stiri.tvr.ro. Autoritațile locale au ridicat o alta tabara de corturi, dar oamenii nu vor sa se mute acolo. Au ieșit pe strazi pentru a face presiuni…

- Grecia va construi un centru permanent pentru migranti in insula Lesbos care va inlocui tabara de refugiati supraaglomerata ce a fost distrusa in aceasta insula de un incendiu, a anuntat duminica premierul grec Kyriakos Mitsotakis, care a cerut totodata o implicare europeana sporita in activitatea…

- Grecia va construi un centru permanent pentru migranti in insula Lesbos care va inlocui tabara de refugiati supraaglomerata ce a fost distrusa in aceasta insula de un incendiu, a anuntat duminica premierul grec Kyriakos Mitsotakis, care a cerut totodata o implicare europeana sporita in activitatea…

- Un nou incendiu s-a declansat miercuri seara la Moria, cea mai mare tabara de migranti din Grecia de pe insula Lesbos, la 24 de ore dupa incendiul de proportii care a distrus o mare parte a acestui centru, relateaza AFP.

- Tabara de migranți Moria, de pe insula greceasca Lesbos, a fost evacuata parțial, dupa ce un incendiu s-a declanșat in zorii zilei de miercuri, au anunțat autoritațile elene, conform The Guardian.Mii de oameni care locuiau in tabara supraaglomerata au fugit din calea flacarilor. Focul a distrus corturi…