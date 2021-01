Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al Frontex, Fabrice Leggeri, a afirmat marti in fata europarlamentarilor ca nu exista "nicio dovada a participarii" personalului agentiei europene de supraveghere a frontierelor in respingeri ilegale ale migrantilor din Grecia spre Turcia, noteaza AFP preluat de agerpres. Agentia…

- Membri ai Parlamentului European au cerut demisia directorului Agenției Europene pentru Poliția de Frontiera și Garda de Coasta (FRONTEX), Fabrice Leggeri, dupa unele relatari conform carora fortele din subordinea sa ar fi alungat ilegal mai multi migranti. Dl Leggeri a declarat inaintea unui comitet…

- Numarul traversarilor ilegale ale frontierelor terestre ale Uniunii Europene (UE) de catre migrantii care trec prin Balcani s-a majorat de peste doua ori intr-un an, in timp ce sosirile pe cale maritima, pe Marea Mediteraneeana, au scazut puternic in raport cu 2019, a anuntat marti Agentia Europeana…

- Trecerile ilegale ale frontierelor terestre ale Uniunii Europene prin Balcani de catre migranți s-au dublat într-un an, în timp ce sosirile pe mare în Mediterana au scazut semnificativ comparativ cu 2019, a anunțat marți agenția europeana Frontex, citata de eunews.com.În…

- Directorul executiv al Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), Fabrice Leggeri, a cerut marti infiintarea unui comitet care sa solutioneze problemele de supraveghere pe mare ca urmare a acuzatiilor aduse agentiei de implicare in refularea ilegala a ambarcatiunilor…

- Directorul executiv al Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), Fabrice Leggeri, a cerut marti infiintarea unui comitet care sa solutioneze problemele de supraveghere pe mare ca urmare a acuzatiilor aduse agentiei de implicare in refularea ilegala a ambarcatiunilor…

- Directorul executiv al Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), Fabrice Leggeri, a cerut marti infiintarea unui comitet care sa solutioneze problemele de supraveghere pe mare ca urmare a acuzatiilor aduse agentiei de implicare in refularea ilegala a ambarcatiunilor…

- Doua nave romanești aparținand Garzii de Coasta, care participa in mod frecvent la misiuni de patrulare pe mare sub egida UE, la granița Greciei cu Turcia, au fost filmate in timp desfașoara manevre ce par sa incalce flagrant legislația internaționala. Agenția Europeana pentru Poliția de Frontiera și…