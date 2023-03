Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 32 de persoane au murit si 85 au fost ranite marti noaptea in coliziunea dintre un marfar si un tren de pasageri care facea legatura intre Atena si Salonic, in Grecia, au anuntat pompierii.

