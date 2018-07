Stiri pe aceeasi tema

- Clarvazatoarea Maria Ghiorghiu a prezis incendiul care s-a abatut asupra Greciei și in urma caruia mulți oameni și-au pierdut viețile. Pe 14 iulie, Maria a scris pe blog-ul ei despre un incendiu. „In aceasta noapte in timp ce scriam aici pe BLOG, deși eram cu ochii pe monitor, vad in spatele meu inspre…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Ambasada Romaniei la Atena continua monitorizarea cu atentie a evolutiei evenimentelor produse pe teritoriul Greciei si conform datelor comunicate de autoritatile locale, pana la momentul actual nu sunt informatii cu privire la existenta unor cetateni romani…

- Alerta de incendii si vreme extrema în Grecia, pe coasta Atenei. Iata cele mai afectate zone de incendii din Grecia! Incendiul s-a declansat într-o padure de pini din apropiere de Kineta, la circa 54 de kilometri vest de capitala Greciei. Per total, 50 de persoane…

- Alerta de incendii si vreme extrema in Grecia, pe coasta Atenei. Iata cele mai afectate zone de incendii din Grecia!Incendiul s-a declansat intr-o padure de pini din apropiere de Kineta, la circa 54 de kilometri vest de capitala Greciei.

- Echipele de salvare cauta posibili supravietuitori printre daramaturi. Prabusirea a avut loc in zona Greater Noida, o suburbie a capitalei indiene New Delhi. Blocul de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- Eurogrupul a aprobat, joi, deblocarea unei noi transe, de un miliard de euro, pentru Guvernul de la Atena, o masura care este o preconditie pentru initierea negocierilor in scopul restructurarii datoriei suverane a Greciei, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Dupa doua luni de la incendiul devastator din orașul Kemerovo, unde circa 60 de oameni și-au pierdut viața, șeful Serviciului Situații de Excepționale din oraș a fost reținut pentru neglijența in serviciu. Nu ar fi efectuat verificari in centru comercial „Zimnyaya Vishnya" de mai bine de trei ani.

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs marti noaptea in Grecia, la ora locala 23,50, fiind resimtit la Atena, fara a exista insa semnalari imediate despre existenta unor victime sau pagube serioase, au precizat autoritatile elene, citate de Reuters. Conform Institutului…