- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat joi lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Pe lista a fost inclusa Turcia, una dintre destinațiile preferate ale turiștilor romani. Intoarcerea din urmatoarele tari inseamna intrarea in carantina sau izolare la domiciliu pentru cel putin…

- Lista țarilor pe care Romania le considera cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Persoanele care sosesc in Romania din aceste țari, regiuni sau teritorii incluse in așa-numita „zona galbena” trebuie sa stea in carantina timp de 14 zile.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, printre care Franța, Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria și Turcia. „Se aproba lista țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor…

- Lista țarilor pe care Romania le considera cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata, din nou, de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Persoanele care sosesc in Romania din aceste țari, regiuni sau teritorii incluse in așa-numita ”zona galbena” sunt nevoite sa stea in carantina…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgenta (CNSU) a actualizat noua „lista galbena” cu țarile cu risc epidemiologic ridicat, cei care vin din aceste zone fiind nevoiți sa intre in carantina pentru o perioada de 14 zile. Intrarea in carantina a persoanelor care vin din aceste țari cu risc epidemiologic…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat joi lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, iar Raed Arafat a anunțat ca Marea Britanie a ieșit din lista galbena. Persoanele care se intorc in Romania din Marea Britanie nu mai trebuie sa stea in carantina, a anunțat șeful DSU,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista statelor si zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic,. In lista a reintrat Bulgaria si au iesit Elvetia si Portugalia. Pentru persoanele care sosesc in Romania din aceste tari, zone sau teritorii cu risc epidemiologic…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat joi lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Cei care vin din statele de pe lista intra in carantina acasa sau la locatia declarata pentru 14 zile.