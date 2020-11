Grecia: blocaj național pentru trei săptămâni, dar școlile rămân deschise Grecia a ordonat joi un blocaj la nivel național, timp de trei saptamani, pentru a ajuta la limitarea reapariției cazurilor de Covid-19, al doilea in acest an, dupa o creștere accentuata a infecțiilor in aceasta saptamana. „Am ales sa iau masuri drastice mai devreme decat mai tarziu”, a spus premierul Kyriakos Mitsotakis, citat de ekathimerini.com. […] The post Grecia: blocaj național pentru trei saptamani, dar școlile raman deschise appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

