Guvernul majoreaza, in ședința de vineri, salariile bugetarilor, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. Concret, este vorba despre acordarea unei patrimi din diferența existenta in plata și nivelul salarial care ar fi trebuit sa fi ajuns in 2022.

Grecia va extinde treptat un gard de-a lungul frontierei terestre cu Turcia si va spori masurile de supraveghere, ca urmare a cresterii imigratiei ilegale dinspre vecinul sau estic, a anunțat guvernul elen. Decizia a fost luata in timpul unei reuniuni, prezidata de premierul Kyriakos Mitsotakis,…

Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea afirma PNL trebuie sa-și asume ca liberalizarea pieței energiei a fost o greșeala: „Il intreb pe Virgil Popescu, liberalizarea din energie concomitent cu inchiderea multor facilitați de producție a fost prostie sau rea intenție?".

Peste 58 de miliarde de lei au fost cheltuite in primele sase luni din 2022 cu salariile celor 1,2 milioane de bugetari, valoare in crestere cu 5% fata de perioada similara din 2021, arata datele publicate de Ministerul de Finante.

Administrația Fondului de Mediu (AFM) va angaja suplimentar 100 de persoane, pentru a face fața numarului ridicat de dosare depuse pentru programe cum este Casa Verde, iar salariile funcționarilor vor crește cu 30%, a anunțat ministrul Mediului, Tanczos Barna.

Președintele Vladimir Putin a semnat o lege care prevede indexarea cu 10% a pensiilor militare, documentul fiind publicat pe portalul de informații juridice (monitorul oficial rus, n.r.), informeaza presa rusa.

Interconectorul dintre Grecia și Bulgaria este cat se poate de important pentru rețeaua de transport gaze catre Europa, a spus premierul Nicolae Ciuca, care se afla intr-o vizita de lucru in Grecia. Premierul a spus ca acest interconector asigura inclusiv aprovizionarea Romaniei.

Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca ii este imposibil sa se intalneasca cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis pana cand liderul elen "nu se va aduna", a anunțat vineri postul de televiziune NTV, pe fondul unor noi tensiuni intre vecinii și membrii NATO.