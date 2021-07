Grecia a inceput sa trimita echipaje suplimentare de poliție pe insulele turistice cele mai aglomerate, in condițiile in care raspandirea noilor variante de Covid a luat proporții ingrijoratoare. Autoritațile spun ca insulele cunoscute pentru petreceri, Mykonos și Ios, risca sa fi inchise daca lucrurile nu sunt ținute sub control. Politia a fost mobilizata in Mykonos si Ios, dupa ce 13 insule grecesti au fost marcate cu rosu inchis de Centrul European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor. Intre cele 13 insule vizate de CDC se numara Mykonos, Santorini si Rodos. „Varianta Delta inseamna ca fiecare…