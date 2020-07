Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul grec a aprobat joi un proiect de lege prin care reglementeaza demonstratiile de strada, potrivit Euronews . Mii de oameni s-au adunat si au marsaluit spre centrul Atenei pentru a denunta noua lege. Legea a fost introdusa de guvernul conservator al Greciei, in incercarea de a reglementa demonstratiile…

- Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat marti ca se simte mai confortabil sa-i telefoneze presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan dupa un prim telefon din luna iunie, cu care a spart gheata, relateaza Reuters.Mitsotakis a mai spus ca Grecia nu este una dintre tarile membre UE care…

- Nissan Motor a estimat ca inchiderea fabricii sale din Barcelona ar putea costa pana la aproximativ 1,50 miliarde de euro (1,70 miliarde de dolari), a declarat luni pentru Reuters o sursa din sindicat, potrivit Agerpres. Un reprezentant al producatorului auto nipon a refuzat sa comenteze informatia.Costul…

- Le Figaro: Renault vrea sa renunte la 5.000 de angajati, pana in anul 2024. De ce “se tocmește” guvernul francez in privința ajutorului pentru proprietarul Dacia Renault este pe punctul de a anunta un plan de reducere a costurilor cu doua miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari), care implica…

- Eurobank, al treilea grup bancar elen, pune la dispozitia industriei turismului din Grecia, puternic afectat de pandemia de coronavirus (COVID-19), un pachet de finantare de 750 de milioane de euro, de acest sector depinzand in mare masura economia tarii, transmite Reuters. "Eurobank este banca turismului…

- Peste 500 de plaje din Grecia au fost redeschise sambata, in conditiile in care tara incearca sa gaseasca un echilibru intre asigurarea masurilor de protectie fata de pandemia de COVID-19 si revitalizarea sectorului turistic de care depinde in mare masura economia greaca, transmite Reuters.…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 grade Richter s-a produs sambata in sudul insulei Creta din Grecia, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Pentru moment nu exista informatii in legatura cu eventuale victime sau pagube materiale.Potrivit…

- Europa va avea nevoie de inca cel putin 500 de miliarde de euro de la institutiile financiare ale UE pentru a finanta redresarea economiei dupa pandemia de coronavirus (Covid-19), a afirmat Klaus Regling, directorul Mecanismului European de Stabilitate (ESM), transmite Reuters. Cel mai usor mod de a…