Stiri pe aceeasi tema

- Grecia va anunta saptamana viitoare categoriile profesionale pentru care vaccinarea anti-COVID-19 va deveni obligatorie, a precizat joi Guvernul de la Atena, dupa cresterea recenta a numarului de infectari provocate de noul coronavirus, informeaza Reuters.

- Grecia va anunta saptamana viitoare categoriile profesionale pentru care vaccinarea anti-COVID-19 va deveni obligatorie, a precizat joi Guvernul de la Atena, dupa cresterea recenta a numarului de infectari provocate de noul coronavirus, informeaza Reuters. Luna trecuta, comitetul elen pentru…

- Grecia, care se confrunta cu o intensificare a cazurilor de Covid-19, urmeaza sa anunte saptamana viitoare obligativitatea vaccinarii anumitor categorii profesionale, inclusiv a personalului medical, dupa cum a anunțat joi Guvernul de la Atena. Comitetul grec de bioetica recomanda saptamana trecuta…

- Guvernul de la Atena a precizat, joi, ca vaccinarea anti-COVID-19 pentru anumite categorii profesionale va deveni obligatorie in Grecia, anunțul oficial urmand a fi facut saptamana viitoare, informeaza Reuters, citata de Agerpres . „Guvernul a primit recomandari relevante de la Comitetul national pentru…

- Franta pregateste un proiect de lege pentru a obliga lucratorii din sectorul sanatatii sa se vaccineze pentru Covid-19. Grecia va anunta saptamana viitoare categoriile profesionale pentru care vaccinarea anti-COVID-19 va deveni obligatorie, a precizat joi Guvernul de la Atena, dupa cresterea recenta…

- Grecia va anunta saptamana viitoare categoriile profesionale pentru care vaccinarea anti-COVID-19 va deveni obligatorie, a precizat joi Guvernul de la Atena, dupa cresterea recenta a numarului de infectari provocate de noul coronavirus, informeaza Reuters. Luna trecuta, comitetul elen…

- Purtarea maștii in aer liber nu va mai fi obligatorie in Grecia, incepand de joi, iar restricțiile de circulație pe timp de noapte vor fi și ele eliminate, de luni, in contextul unei ameliorari a situației epidemiologice, a avansului campaniei de vaccinare anti-Covid, dar și unui val de caldura care…

- "Eu pot sa va spun experiența mea personala legata de vaccinare. Dupa ce am reușit sa fiu vaccinata și cu a doua doza, acel stres pe care il aveam de a face infecția și de a transmite celorlalți s-a diminuat. Nu aș discuta, INCA, de obligativitatea vaccinarii, sper sa nu fie nevoie de așa ceva, sa…