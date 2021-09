Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Elene, Nikos Dendias, a declarat miercuri ca Romania poate conta pe "deplinul sprijin" al tarii sale pentru eforturile de a adera la Schengen si la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). "Puteti conta pe deplinul nostru sprijin…

- Transportatorii rutieri vor organiza in aceasta luna la Bucuresti un amplu protest pe tema situatiei impozitarii diurnei soferilor, situatie care nu a fost rezolvata inca de Guvern, in ciuda promisiunilor ministrului Finantelor, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de Uniunea Nationala a…

- Fișierul Standard de Control sau de Audit (SAF-T), care va fi obligatoriu pentru marii contribuabili de la 1 ianuarie 2022, se afla in faza de implementare. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat marți, 10 august, ca a actualizat documentația tehnica. Este vorba despre…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a anuntat, sambata, ca, daca Romania va avea un Mecanism de Cooperare si Verificare (MCV) pozitiv, in conditiile in care elementele tehnice legate de aderarea la Schengen sunt deja indeplinite, atunci tara noastra ar putea intra in aceasta zona intr-un orizont…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCED) a anuntat, joi, ca 130 de tari si jurisdictii s-au alaturat unui nou plan cu doi piloni pentru a reforma regulile internationale de impozitare si a se asigura ca intreprinderile multinationale platesc o cota echitabila din impozit oriunde opereaza.