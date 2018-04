Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a obtinut anul trecut venituri record din turism - 14,63 miliarde de euro - in crestere cu 10,8% fata de 2016. De asemenea, cheltuielile pentru o noapte de cazare per vizitator au urcat in 2017 cu 0,4%, la 69 de euro, arata datele revizuite publicate de Banca Centrala a Greciei (BoG),…

- Operatiunea militara desfasurata de Statele Unite, Marea Britanie si Franta in Siria este ''legitima'', ''proportionata'' si ''tintita'', a transmis sambata ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit AFP. "Escaladarea chimica din Siria…

- Prețul pachetelor de țigari a ajuns deja la 8 euro. Vom armoniza prețul pachetului de țigari, in special prețurile cele mai mici, printr-o creștere medie de 35 de eurocenți pana la 7,10 euro pe pachet la finele anului, urmand ca in luna martie a anului urmator sa fie introdusa o noua majorare de…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. UPDATE 15:54 Ministrul de Interne confirma ca atacatorul a fost ucis Ministrul de Interne, Gerard Collomb,…

- Fostul controversat ministru grec al Finantelor Yanis Varoufakis a dezvaluit numele noului sau partid, MeRA25 – acronimul ”Frontului adevaratei nesupuneri europene la orizontul lui 2025” -, care va participa la alegerile legislative din toamna lui 2019, scrie joi presa greaca, citata de AFP conform…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian le-a solicitat, joi, Rusiei si Iranului sa-si foloseasca influenta asupra presedintelui sirian Bashar al-Assad pentru a se asigura ca Damascul respecta rezolutia ONU privind o incetare a focului pentru 30 de zile in Siria, transmite Reuters. Le Drian a…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP, citata de Agerpres.

