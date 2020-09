Grecia anunță ca reia dialogul cu Turcia pentru prima dată din 2016 ​Dialogul cu Turcia se va relua &"în curând&" la Istanbul pentru prima data din 2016, a declarat marți Ministerul Grec de Externe, citat de AFP.



"Grecia și Turcia au fost de acord sa înceapa (...) discuții preliminarii în curând la Istanbul", a declarat ministerul de externe al Greciei într-un comunicat.



Turcia anunțase cu puțin timp înainte ca cele doua țari erau gata sa înceapa discuțiile cu privire la disputele lor din estul Mediteranei.

Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat ca Turcia este pregatita sa se întâlneasca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

