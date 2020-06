Grecia angajeaza mai mult personal medical inaintea reluarii sezonului turistic Grecia a angajat mai multi doctori si infirmieri la unitatile medicale din insulele din Marea Egee si Marea Ionica inaintea sezonului turistic, pentru a oferi noi garantii strainilor ca pot face din nou concediul in siguranta acolo, relateaza DPA.



Turismul este unul dintre cele mai importante sectoare economice din Grecia, care spera ca strainii vor veni din nou in vacanta in contextul in care restrictiile in privinta coronavirusului vor fi relaxate incepand de luni.



"Sanatatea oaspetilor nostri este prioritatea noastra", a declarat sambata premierul Kyriakos Mitsotakis

Sursa articol si foto: business24.ro

