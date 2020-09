Stiri pe aceeasi tema

- Grecia amana cu o saptamana inceperea anului scolar, care va avea loc la 14 septembrie, din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, a anuntat marti guvernul de la Atena, transmit Reuters si ANA. Inmultirea cazurilor in ultimele saptamani a obligat autoritatile sa reimpuna gradual…

- Inceperea anului scolar in Grecia se amana cu o saptamana. Aceasta va avea loc la 14 septembrie. Masura a fost luata din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus. Anuntul a fost facut astazi de guvernul de la Atena, transmite Reuters. Autoritatile din Grecia au fost obligate sa…

- Grecia amana cu o saptamana inceperea anului scolar, care va avea loc la 14 septembrie, din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, a anuntat, marti, guvernul de la Atena, noteaza Agerpres.Inmultirea cazurilor in ultimele saptamani a obligat autoritatile sa reimpuna gradual…

- Grecia impune noi restrictii in doua dintre cele mai vizitate destinații, din cauza cresterii numarului de infectari cu coronavirus Autoritatile din Grecia au anuntat ca, incepand cu 21 august, vor impune noi restrictii in insula Mykonos si in regiunea Halkidiki din cauza numarului mare de contaminari…

- Grecia a anunțat miercuri ca, incepand cu data de 21 august, va extinde restricțiile pe insula Mykonos și in regiunea Halkidiki din nordul țarii, din cauza creșterii numarului cazurilor de COVID-19 din ultimele zile, anunța Reuters. Masurile includ interzicerea totala a organizarii petrecerilor și spectacolelor,…

- Grecia a anunțat miercuri ca, incepand cu data de 21 august, va extinde restricțiile pe insula Mykonos și in regiunea Halkidiki din nordul țarii, din cauza creșterii numarului cazurilor de Covid-19 din ultimele zile, anunța Reuters .

- Autoritatile din Grecia au anuntat miercuri ca, incepand cu 21 august, vor impune noi restrictii in insula Mykonos si in regiunea Halkidiki din cauza numarului mare de contaminari cu noul coronavirus, informeaza Reuters.

- Guvernul grec susține luni o ședința in care se analizeaza situația epidemiologica, in contextul in care numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus a crescut constant in ultimele zile, relateaza Digi 24.Printre turiștii infectați se afla și o femeie din Romania, in varsta de 66 de ani. Aceasta…