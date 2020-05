Grecia: Altercaţii între localnici şi poliţie din cauza unei tabere de migranţi Rezidenti ai unei localitati de lânga Atena si politisti s-au confruntat duminica în cursul unei manifestatii împotriva unei tabere care adaposteste mai multe sute de migranti în regiune, altercatii soldate cu raniti de ambele parti, potrivit AFP.

Fortele de politie au utilizat gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestantii care blocau drumul din apropierea localitatii Malakasa, situata la 38 km nord de capitala.

Mai multi raniti au fost raportati printre manifestanti si politie.

"Era o manifestatie pasnca si noi am fost loviti", a afirmat Yiorgos… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

