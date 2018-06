Grecia ajunge la un nou acord cu zona euro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 6 ore de discuții și negocieri duse in noaptea de joi spre vineri, a fost gasit in cele din urma un acord privind ieșirea Greciei din programul internațional de ajutor, scrie presa internaționala . Miniștrii de finanțe din zona euro au convenit, in noaptea trecuta, asupra unui acord amplu care…

- Ministrii de externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat duminica, in localitatea de frontiera Prespes, in Grecia, acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord, informeaza AFP si Reuters, transmite AGERPRES…

- Partidul Noua Democratie, principala formatiune de opozitie din Grecia, a anuntat joi ca va depune o motiune de cenzura impotriva guvernului premierului Alexis Tsipras pentru a bloca acordul intervenit intre Atena si Skopje cu privire la numele Macedoniei, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Motiunea…

- Grecia si Macedonia au ajuns la un acord istoric pentru a rezolva o disputa privind numele fostei republici iugoslave, scrie Reuters.„Am ajuns la un acord”, a afirmat prim-ministrul grec Alexis Tsipras, scrie news.ro. Citește și: Kate Middleton, asemanare izbitoare cu Prințesa Diana:…

- Grecia si creditorii sai internationali sunt de acord ca tara isi va indeplini tintele fiscale in urmatorii ani si nu va inregistra deficit in 2018 si in 2019, a afirmat, luni, premierul Alexis Tsipras, la prezentarea strategiei pentru urmatorii patru ani, transmite Reuters. Acesta a adaugat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs marti seara in sudul Greciei, fiind resimtit si in capitala Atena, insa fara a cauza victime sau pagube materiale majore, au informat autoritatile grecesti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un consorțiu format din compania italiana Snam, compania spaniola Enegas si compania belgiana Fluxys a depus cea mai mare oferta pentru cumpararea pachetului de 66% de la DESFA, transportatorul de gaze din Grecia. Cu toate acestea, agenția de privatizare a Greciei a cerut acestui consorțiu condus de…

- Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber a anuntat joi ca isi va suspenda operatiunile in Grecia, dupa adoptarea unui act normativ care introduce o reglementare mai stricta in acest sector, transmite Economica.net, citand Reuters.Citeste si: VIDEO - Incendiu de PROPORTII la Trump Tower:…